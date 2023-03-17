Подмосковье 17 марта 2023, 19:16 Коллективу территориального отдела ГУСТ вручили благодарность от управляющей компании ОЭЗ «Дубна»

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Руководство управляющей компании ОЭЗ «Дубна» вручило сотруднику ГУСТ № 1 Александру Трухину благодарственное письмо за эффективную работу и активное содействие в успешном развитии особой экономической зоны. Вручение состоялось во время бизнес-завтрака в конгресс-центре ОЭЗ.

В бизнес-завтраке приняли участие представители Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, контролирующих органов, банков, ТПП Дубны и университета «Дубна».

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Сотрудник ГУСТ № 1 Александр Трухин выступил на встрече с докладом и рассказал представителям бизнеса и компаний — резидентов ОЭЗ о полномочиях ведомства в сферах экологии, благоустройства и чрезвычайных ситуаций и ответил на актуальные вопросы.

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«Выступление Александра Трухина было посвящено темам продуктивного взаимодействия ГУСТ и бизнеса, советам для предприятий по контролю содержания территорий. После выступления руководство УК ОЭЗ „Дубна“ вручило нашему сотруднику благодарственное письмо за эффективное сотрудничество и активное содействие в успешном развитии особой экономической зоны и поддержку бизнеса», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Министр добавила, что все представители бизнеса из Подмосковья могут получить консультацию по вопросам содержания общественных пространств, обратившись в территориальные отделы ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новый этап благоустройства ждет Фрязино в 2023 году.

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