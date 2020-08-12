«Ни один врач не ушел в сложное время». Коллектив роддома в Балашихе наградили за помощь в борьбе с COVID-19

Родильный дом сделали инфекционным центром в апреле. За это время здесь приняли порядка 1557 человек с коронавирусом — из них 1345 выписали с выздоровлением. Умерли 149 пациентов.

Когда мы открывали этот родильный дом, то не могли даже подумать, что придет момент, когда там потребуется полностью изменить ситуацию и заняться спасением жизней. Но ни один врач не ушел из этих стен в сложное время. Мои искренние слова благодарности вам, уважение вашим семьям Андрей Воробьев.

Этот госпиталь работал как вспомогательный центр для женщин с подтвержденным коронавирусом. А роды в условиях пандемии здесь приняли 32 раза.

Первые пациенты поступили в госпиталь 20 апреля. Сюда попали сразу 11 человек, а на второй день — уже около 80. Главный врач Наталья Алимова рассказала, что условия оказались сложными.

«Конечно, сначала было непросто, поскольку в роддоме работают акушеры-гинекологи, неонатологи и реаниматологи. Сама работа инфекционного отделения предусматривает наличие терапевтов, инфекционистов. Таковых у нас не было. Очень коротким курсом и по срочной программе все врачи прошли обучение по работе с коронавирусом, получили сертификаты и приступили к работе», — рассказала она.

Когда ситуация с COVID-19 обострилась, в роддоме работали 105 врачей, 157 сотрудников среднего медицинского персонала и 62 — младшего. В помощь штатным врачам наняли 122 человека.

Вы все очень достойно справились. Через эти стены прошли порядка 1557 человек, которые получили ваши внимание, заботу и, что самое главное, своевременную помощь. Спасибо вам! Разрешите вручить благодарности Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что врачи выложились максимально. Они месяцами не видели близких, соблюдая изоляцию и проводя много времени в «красной зоне».

Администрация Балашихи поддержала медиков и предоставила им гостиницы с питанием на весь срок работы. Так семьи врачей были в безопасности, пока сотрудники соблюдали самоизоляцию. Добираться до места работы им помог организованный властями трансфер.

Возвращение к прежнему графику

Когда коронавирус пошел на спад, инфекционный центр снова стал родильными домом. Это сделали 3 августа. Но предварительно здесь провели полную дезинфекцию помещений. За это время приняли уже 36 родов.

Уже после награждения Андрей Воробьев навестил молодых мам Татьяну Петрову из Балашихи и Наталью Лобач из Электроуглей. Они готовятся к выписке. Подарками стали кроватка, радионяня и наборы «Я родился в Подмосковье». Оксане Ефремовой, которая уже сегодня отправится домой, вручили детскую коляску.

«Когда мы перепрофилировались, все женщины, которые собирались здесь рожать, с пониманием отнеслись. И мы перераспределили потоки по роддомам. Я и вам хочу сказать слова благодарности, что вы с пониманием отнеслись к тому, что происходило. У вас тоже был очень ответственный период. Рождение ребенка это всегда особое состояние, очень важное. Но мы вынуждены были полностью этот огромный центр задействовать для спасения жизней. Здесь спасли очень много жизней», — сказал Воробьев, общаясь с молодыми матерями.

«И продолжают спасать, и нас спасли. Весь персонал о нас очень хорошо заботился!» — подчеркнула Оксана Ефремова.

Балашихинский родильный дом начал работать в сентябре 2016 года. Сейчас он включает в себя стационар на 157 коек, женскую консультацию на 200 посещений в смену с дневным отделением на пять коек. Кроме того, здесь есть ЗАГС с комплексной услугой «Рождение ребенка».