Коллектив роддома Егорьевска наградили за борьбу с СОVID-19. Там вылечили свыше тысячи человек
Новая «инфекционка» начала работать 23 апреля. С того дня здесь приняли около 1300 человек. Большинство из них выздоровели — умерли 180 пациентов.
Сегодня, 1 сентября, Андрей Воробьев наградил около 20 человек. Он подчеркнул, что они стойко и профессионально справились с тяжелыми условиями работы.
Хочу слова благодарности сказать всем нашим медикам и вам, в частности, потому что удар на вашу клинику пришелся очень заметный. <…> Я знаю, что многие провели большое количество времени вне семьи — в «красной» зоне. Я хочу поблагодарить вас, вручив знаки вниманияАндрей Воробьев.
Губернатор добавил, что важно по-прежнему соблюдать правила безопасности. До сих пор отделение продолжает работать. Сейчас здесь лечат около 140 пациентов.
В свою очередь, врачи поблагодарили губернатора. Это приятный знак внимания, отметила участковый терапевт поликлиники № 3 Егорьевской ЦРБ Надежда Бабурина.
Меня переполняют эмоции. Чувствую большую благодарность за такие знаки внимания. Всем нам, конечно, было тяжело и страшно немного. Но справилисьНадежда Бабурина.
Ранее за помощь в борьбе с коронавирусом губернатор наградил врачей Балашихинского родильного дома — его переоснастили в «инфекционку» в апреле. За это время там приняли порядка 1557 человек с коронавирусом. Из них 1345 вылечились — умерли 149 пациентов.