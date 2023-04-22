Подмосковье 22 апреля 2023, 15:38 Коллектив подмосковного «Сенежа» высадил каштановую аллею во время Всероссийского субботника

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В подмосковной мастерской управления «Сенеж» коллектив и выпускники проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» поучаствовали во Всероссийском субботнике. Помимо уборки, они высадили каштановую аллею. На мероприятие пришел министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Всероссийский субботник — это хорошая традиция, которая позволяет объединять жителей и повышать их вовлеченность в вопросы благоустройства территорий. В этом году субботник проводится в рамках Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства», — сообщил Файзуллин.

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Аллею каштанов посадили в рамках акции «Сад памяти». Она станет символом преемственности поколений и вкладом в сохранение истории.

«Мы запустили обратный отсчет до нашего юбилея — ровно через месяц нашей платформе исполнится пять лет. На память мы высадили на территории Мастерской аллею из 30 каштанов. Каждый из них символизирует наши проекты, конкурсы и олимпиады», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» и исполняющий обязанности ректора Президентской академии Алексей Комиссаров.

«„Сад памяти“ органично вписался в программу Всероссийского субботника. Мы действительно двигаемся в одном направлении, заботясь об экологии путем озеленения пространства и высаживания живых памятников», — пояснила гендиректор АНО «Сад памяти» Ольга Степченко.

Участники субботника совмещали уборку с образовательным процессом. Они прореживали и очищали от валежника леса на прилегающей к центру территории.

«Сегодня в рамках субботника мы всей нашей большой сенежской семьей сделали еще одно важное дело — помогли расчистить дорогу и лес, которые ведут от действующего кампуса к новому, строительство которого скоро закончится», — подчеркнул ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Во время субботника в Мастерской управления «Сенеж» организовали лекторий, где читали лекции на экологические темы. Для детей при поддержке регионального оператора «ЭкоПромСервис» устроили площадки для экологических игр.

Мероприятие прошло при содействии Министерства экологии и природопользования Московской области, Общественной палаты Солнечногорска и других ведомств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник.

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