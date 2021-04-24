Коллектив подмосковного онкодиспансера наградили за работу в период пандемии

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов встретился с коллективом Московского областного онкологического диспансера. Он поблагодарил врачей за работу в период пандемии, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Брынцалов вручил коллективу почетную грамоту Мособлдумы за добросовестный труд и большой вклад в борьбу с распространением коронавируса. Награду получил главврач Владимир Асташов.

Депутат отметил, что с началом эпидемии, когда многие больницы перепрофилировались в ковидные госпитали, областной онкодиспансер продолжил принимать больных своего профиля.

«Диспансер не прекращал свою работу ни на день. И речь идет не только о наших жителях, сюда приезжали и из других регионов страны», — заявил Брынцалов.

Благодарственное письмо от Мособлдумы получили заведующая химиотерапевтическим отделением № 9 Анна Василевская и начальник административно-хозяйственного отдела Олег Лановик.

Брынцалов обсудил и планы развития диспансера, благоустройство прилегающей территории и транспортную инфраструктуру, сказано на его странице во «ВКонтакте».