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    24 апреля 2021, 01:37

    Коллектив подмосковного онкодиспансера наградили за работу в период пандемии

    Кирилл Фролов

    Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов встретился с коллективом Московского областного онкологического диспансера. Он поблагодарил врачей за работу в период пандемии, сообщила пресс-служба регионального парламента.

    Коллектив подмосковного онкодиспансера наградили за работу в период пандемии

    Брынцалов вручил коллективу почетную грамоту Мособлдумы за добросовестный труд и большой вклад в борьбу с распространением коронавируса. Награду получил главврач Владимир Асташов.

    Депутат отметил, что с началом эпидемии, когда многие больницы перепрофилировались в ковидные госпитали, областной онкодиспансер продолжил принимать больных своего профиля.

    «Диспансер не прекращал свою работу ни на день. И речь идет не только о наших жителях, сюда приезжали и из других регионов страны», — заявил Брынцалов.

    Благодарственное письмо от Мособлдумы получили заведующая химиотерапевтическим отделением № 9 Анна Василевская и начальник административно-хозяйственного отдела Олег Лановик.

    Брынцалов обсудил и планы развития диспансера, благоустройство прилегающей территории и транспортную инфраструктуру, сказано на его странице во «ВКонтакте».