Коллектив НИКИ детства поздравили с первым годом работы

Научно-исследовательский клинический институт детства Минздрава Московской области посетил министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк. Он поздравил коллектив с годом со дня образования института.

«НИКИ детства — наше ведущее учреждение, оказывающее специализированную, в том числе высокотехнологическую, помощь детям по различным профилям. В год более 210 тысяч ребят получают здесь консультационно-диагностическую помощь, еще более семи тысяч пациентов проходят лечение в стационарах», — рассказал министр здравоохранения Подмосковья.

Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева, в Московской области пациентам с сахарным диабетом организовали непрерывный мониторинг глюкозы за счет средств регионального бюджета. В НИКИ детства организовали выдачу систем непрерывного мониторинга глюкозы. Специалисты института обучают родителей и детей пользованию этим оборудованием.

«В Подмосковье на диспансерном учете состоят 2500 детей с сахарным диабетом первого типа. Системы закуплены для 1250 из них, почти 700 уже получили свои устройства. Сейчас ведется закупка для остальных 1250 детей. Все дети будут обеспечены данными системами до конца сентября», — сказал Алексей Сапанюк.

Система непрерывного мониторинга глюкозы — это устройство, позволяющее отслеживать уровень сахара крови круглосуточно в режиме реального времени.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, министр здравоохранения проверил ход ремонта отделения реанимации и интенсивной терапии, а также отделения эндокринологии. В этих отделениях будут лечиться дети с сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ, ожирением и другими патологиями эндокринной системы.

Стоимость ремонта и оборудования составила более 140 миллионов рублей. Открытие отделений планируется в третьем квартале этого года.