Подмосковье 12 декабря 2023, 11:47 Коллектив «Лебедушка» из Химок выиграл Гран-при на всероссийском конкурсе детского творчества Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Коллектив «Лебедушка» из Химок получил Гран-при на всероссийском конкурсе детского творчества «Золотой стрелец». Мероприятия прошли в местном Дворце культуры «Родина».

Наград удостоились сразу две группы «Лебедушки» — средняя и старшая. Отдельные призы получили 13 солистов коллектива.

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«Образцовый детский коллектив „Лебедушка“ основан в 1998 году как ансамбль русской народной песни. <…> Артисты коллектива регулярно участвуют в городских мероприятиях и в реализации проекта губернатора Андрея Воробьева „Культура Подмосковья“», — отметила муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств городского округа Химки Инна Монастырская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл прием заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело».

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