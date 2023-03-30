Подмосковье 30 марта 2023, 08:27 Коллектив из Солнечногорска победил на всероссийской премии по народно-сценическому танцу

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Образцовый хореографический коллектив «Цветик-семицветик» из Солнечногорска победил на всероссийской премии по народно-сценическому танцу. Артисты выиграли первые места в трех номинациях.

«Цветик-семицветик» стал лучшим в номинациях: «Народно-сценический танец, ансамбль. 25 лет и старше» с казачьим танцем, «Народно-сценический танец, ансамбль. 17-35 лет» с композицией «Варенька» и «Смешанная возрастная категория. 17-35 лет» с бурятским танцем.

Танцоры занимаются под руководством Ирины Фомкиной в культурно-досуговом центре «Метролог» в Солнечногорске.

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