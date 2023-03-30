30 марта 2023, 08:27
Коллектив из Солнечногорска победил на всероссийской премии по народно-сценическому танцу
Образцовый хореографический коллектив «Цветик-семицветик» из Солнечногорска победил на всероссийской премии по народно-сценическому танцу. Артисты выиграли первые места в трех номинациях.
«Цветик-семицветик» стал лучшим в номинациях: «Народно-сценический танец, ансамбль. 25 лет и старше» с казачьим танцем, «Народно-сценический танец, ансамбль. 17-35 лет» с композицией «Варенька» и «Смешанная возрастная категория. 17-35 лет» с бурятским танцем.
Танцоры занимаются под руководством Ирины Фомкиной в культурно-досуговом центре «Метролог» в Солнечногорске.
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Солнечногорск
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