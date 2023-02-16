Подмосковье 16 февраля 2023, 23:52 Коллектив из Орехово-Зуева занял второе место на конкурсе «Лучшее участковое лесничество»

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Старший участковый лесничий Алексей Гайдуков и его помощник Юрий Кириллов стали вторыми на региональном конкурсе «Лучшее участковое лесничество». Они проявили себя в роли организаторов и активных участников различных мероприятий в округе.

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«Идея принять участие в конкурсе шла от нашего руководства, но мы с радостью были готовы помочь, ведь очень любим свою работу. Мы занимаемся как лесохозяйственной деятельностью — благоустройством леса и зон отдыха, так и надзорной деятельностью — патрулированием лесного фонда, выявлением нарушений и проведением профилактических мероприятий», — рассказал Алексей Гайдуков.

Сотрудники лесничества принимали активное участие в тушении лесных пожаров, плодотворно работали со школьниками, провели много субботников и отличились в общественной деятельности.

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