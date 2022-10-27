Колледжи Подмосковья подготовят специалистов по импортозамещению | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 13:18 Колледжи Подмосковья подготовят специалистов по импортозамещению

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Специалистов для проектов импортозамещения обучат в образовательных учреждениях Подмосковья. Для этого компания «Аравия» заключила соглашение с Губернским колледжем, рассказала зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что при содействии Мининвеста такие соглашения подписали уже 50 инвесторов, работающих в сфере импортозамещения.

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«В рамках одного из них Губернский колледж, расположенный в городском округе Серпухов, подготовит специалистов для работы на косметическом производстве „Аравия“, в том числе технологов, наладчиков, сварщиков и электриков», — сказала Екатерина Зиновьева.

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Работу по соглашению уже начали — на предприятии провели первые экскурсии для школьников. Также для студентов организуют прохождение практики с возможностью трудоустройства.

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