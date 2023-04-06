Подмосковье 06 апреля 2023, 17:53 Колледжи Подмосковья подготовили свыше 10 тысяч специалистов для импортозамещающих предприятий

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Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел выездное заседание, на котором обсудили вопросы подготовки кадров в условиях импортозамещения. Так, по программе «Профессионалитет» в регионе обучили более 10 тысяч молодых специалистов навыкам, необходимым рынку.

На заседании ознакомились с деятельностью колледжа «Энергия» в Реутове. Учреждение готовит студентов по более чем 90 направлениям, входящим в список самых востребованных профессий и специальностей на федеральном и региональном уровнях. Сейчас в колледже обучаются около шести тысяч студентов.

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«Я буду разработчиком web-мультимедиа. После окончания обучения, хотелось бы пойти на работу на завод НПО „Машиностроения“, с которым сотрудничает наш колледж, и где мы будем проходить практику», — поделилась студентка первого курса Варвара Сонина.

Член Комитета Мособлдумы Лидия Антонова отметила, что колледж является одним из флагманов развития профессионально-технического образования не только в Московской области, но и в России.

«Московская область целенаправленно последние годы развивала направление профессионального образования. На сегодня, когда возникли проблемы с закупками импортного оборудования, у нас появились станки и оборудование, которые производятся в нашей стране», — подчеркнула Антонова.

Московская область является лидером по трудоустройству студентов — этот показатель составляет 84%. Кроме того, в регионе реализуется федеральная программа для средних учебных заведений «Профессионалитет», основная задача которой — максимально приблизить систему подготовки кадров среднего звена к запросам рынка в конкретных отраслях. Отмечается, что в программе импортозамещения в регионе задействовано 83 предприятия, заключено 85 соглашений. По данной программе обучается более десяти тысяч студентов.

Директор Департамента развития промышленного, научного и инновационного потенциала АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» Александр Галушкин заявил, что в 2023 году будет подписано еще около 65 соглашений с предприятиями, реализующими проекты импортозамещения.

В России необходимо поддержать производство критически важных товаров. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания президиума Госсовета. По словам главы региона, без государственной поддержки такие предприятия столкнутся со сложностями.

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