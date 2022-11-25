Подмосковье 25 ноября 2022, 10:34 Колледжи и техникумы Подмосковья вошли в топ-100 рейтинга WorldSkills Russia

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Сразу 17 подмосковных колледжей и техникумов вошли в рейтинги Агентства развития навыков и профессий (WorldSkills Russia). Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рейтинг 100 лучших организаций профессионального образования по версии WorldSkills Russia вошли восемь представителей из Подмосковья. В их числе подмосковный колледж «Энергия», «Щелковский колледж», техникум имени Сергея Королева и другие образовательные учреждения.

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Топ-100 лучших организаций юниорского движения России пополнили представители 31 региона страны. В списке девять представителей Подмосковья. Среди них — Центр молодежного инновационного творчества «Жуковский», созданный при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. С 2018 года здесь проходят подготовку школьники, участвующие в соревнованиях по профессиональному мастерству. С ними занимаются по инженерным специальностям и программированию.

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«Мы работаем всего шесть лет и попадание в топ–100 символизирует качество подготовки наших выпускников. Мы хотим, чтобы как можно больше ребят принимали участие в соревнованиях и отрабатывали полученные навыки на практике», — говорит генеральный директор ЦМИТ «Жуковский» Дмитрий Савенков.

В октябре стало известно, что Минпросвещения России разработало концепцию чемпионатного движения по профессиональному мастерству для учащихся колледжей. В планах ведомства заменить ушедший из страны WorldSkills.

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