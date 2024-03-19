Подмосковье 19 марта 2024, 12:58 Колледж в Воскресенке реконструируют до конца года Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Ремонт комплекса зданий колледжа продолжается в Воскресенске. Работы планируют завершить до конца года.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас рабочие приступили к установке оконных блоков. ОБщая площадь здания превышает 10 тысяч квадратных метров.

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«На объекте задействованы 72 рабочих и три единицы техники. В настоящее время строители проводят установку оконных блоков и устройство вентилируемого фасада. Также приступили к устройству автомобильных проездов и пешеходных дорожек», — рассказали в ведомстве.

В ходе ремонта в здании проведут перепланировку помещений, обновят коммуникации, кровлю и фасады, а также благоустроят территорию.

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