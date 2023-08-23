Подмосковье 23 августа 2023, 23:15 Колледж в Красногорске будет использовать цифровой образовательный контент Фото: unsplash.com

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Красногорский колледж заказал разработку цифровых образовательных материалов, например, контурные карты, лабораторные опыты и другие. Подрядчика для выполнения этой работы ищут через Единый информационный систем у в сфере закупок, сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Контент создадут в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

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После заключения контракта подрядчику предстоит разработать электронные образовательные материалы и подготовить описание по каждому цифровому образовательному контенту. Также нужно будет обучить сотрудников колледжа работе с новым продуктом.

Прием заявок завершится 31 августа. Начальная цена контракта составляет почти 10 миллионов рублей.

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