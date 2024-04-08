Подмосковье 08 апреля 2024, 14:10 Колледж в Электростали подписал соглашения о сотрудничестве с училищами Белоруссии Министерство образования МО

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Делегация сотрудников и студентов колледжа в Электростали встретилась с представителями профессионального образования в Белоруссии. Мероприятие приурочили к Дню единения народов России и Республики Беларусь.

На встрече подписали соглашение о международном сотрудничестве с институтом развития профессионального образования и руководителями четырех колледжей и училищ Белоруссии. Теперь делегация из России организует визит к партнерам и наметит план развития совместной международной деятельности.

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В Министерстве образования Московской области уточнили, что учреждения объединяют единые подходы к реализации приоритетных направлений работы в патриотическом воспитании и трудоустройстве обучающихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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