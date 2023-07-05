Подмосковье 05 июля 2023, 10:40 Колледж Российского университета кооперации в Мытищах выпустил свыше 30 новых специалистов

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Колледж Российского университета кооперации в Мытищах подготовил еще 32 специалиста. Глава Мытищ Юлия Купецкая поздравила ребят с выпуском.

В стенах Российского университета кооперации состоялся выпускной вечер для студентов среднего профессионального образования. В празднично украшенном актовом зале университета собрались студенты и их родители, педагоги и официальные лица, пришедшие в этот день поздравить выпускников.

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«Мне бы очень хотелось, чтобы молодые специалисты оставались у нас, в городском округе Мытищи, потому что у вас новый взгляд на жизнь и развитие, вы делаете совершенно новые заключения, и я уверена, что это все нам пригодится», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Также она поблагодарила педагогов за их вклад в формирование современной молодежи и развитие будущего страны.

«Среди наших студентов много чемпионов отраслевых конкурсов, активистов, общественников и лидеров. На самом деле, для нас большая гордость, что сегодня мы выпускаем таких ребят», — сказала ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева.

Затем бывшим студентам колледжа вручили дипломы с отличием и медали имени Веры Волошиной «За веру и верность университету».

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