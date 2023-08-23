Подмосковье 23 августа 2023, 17:51 Колледж «Подмосковье» вошел в топ-3 на региональном этапе премии «Мы вместе» Пресс-служба министерства образования Московской области

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Второе место на региональном этапе премии «Мы вместе» заняли студента из колледжа «Подмосковье». Ребята представили проект по сбору гуманитарной помощи.

В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что студенты выступили на конкурсе с проектом «Колледж неравнодушных». Он включает разные мероприятия для поддержки участников СВО, жителей ЛНР и ДНР.

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Участники проекта наладили работу пунктов сбора гуманитарной помощи, провели много благотворительных акций.

В проекте «Колледж неравнодушных» приняли участие более пяти тысяч человек — это сами студенты, их родители, преподаватели «Подмосковья». Удалось собрать свыше двух тонн продуктов и средств личной гигиены, носков, теплых вещей, лекарств. Для участников СВО изготовили 11 печек-буржуек. Вместе с гуманитарной помощью на фронт отправили более двух тысяч писем со словами поддержки.

Для подшефного Новоазовского индустриального техникума собрали более трех тысяч учебников и более 500 килограммов канцелярских товаров.

Подмосковье откроет 30 школ и 25 детских садов в этом году, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Образовательная система готова к началу учебного года, подчеркнул он.