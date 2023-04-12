Подмосковье 12 апреля 2023, 14:03 Колледж «Подмосковье» проведет день открытых дверей для школьников 22 апреля Колледж "Подмосковье"

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Колледж «Подмосковье» приглашает школьников региона познакомиться с программами обучения на дне открытых дверей. Мероприятие пройдет 22 апреля, с 11:00. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Дни открытых дверей пройдут в филиалах колледжа по адресам: Солнечногорский район, деревня Козино, Солнечногорский район, деревня Ложки, Клин, улица Овражная, улица Папивина и улица Первомайская, а также Лобня, улица Первая.

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«День открытых дверей — это отличная возможность познакомиться с учебным заведением. Ребята смогут узнать о специальностях и профессиях, по которым идет обучение, и получить информацию о порядке поступления, встретиться с руководителями и представителями колледжа, принять участие в мастер-классах», — отметили в ведомстве.

Подробнее с программой дня открытых дверей можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковный физтех-лицей имени Капицы с победами на международной олимпиаде по физике. Школьники завоевали шесть медалей.

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