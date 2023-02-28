28 февраля 2023, 19:54
Колледж «Подмосковье» проведет 4 марта день открытых дверей для школьников
Школьники Московской области смогут посетить колледж «Подмосковье» 4 марта. Здесь пройдет день открытых дверей, рассказали в пресс-службе Минобразования региона.
«Выбирая профессиональное образовательное учреждение, выпускникам школ важно увидеть все достоинства учебного заведения, оценить серьезность подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного развития, а также перспективы своей реализации», — отметили в пресс-службе ведомства.
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На дне открытых дверей ребята смогут узнать о специальностях и профессиях, по которым ведется обучение, получить информацию о правилах поступления.
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Колледж «Подмосковье» находится в деревне Козино Солнечногорского округа.
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