Подмосковье 28 февраля 2023, 19:54 Колледж «Подмосковье» проведет 4 марта день открытых дверей для школьников

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Школьники Московской области смогут посетить колледж «Подмосковье» 4 марта. Здесь пройдет день открытых дверей, рассказали в пресс-службе Минобразования региона.

«Выбирая профессиональное образовательное учреждение, выпускникам школ важно увидеть все достоинства учебного заведения, оценить серьезность подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного развития, а также перспективы своей реализации», — отметили в пресс-службе ведомства.

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На дне открытых дверей ребята смогут узнать о специальностях и профессиях, по которым ведется обучение, получить информацию о правилах поступления.

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Колледж «Подмосковье» находится в деревне Козино Солнечногорского округа.

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