Подмосковье 09 августа 2023, 02:00 Колледж «Подмосковье» победил на всероссийском цифровом смотре-конкурсе Министерство образования МО

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Колледж «Подмосковье» победил во всероссийском цифровом смотре-конкурсе организаций системы образования РФ «Цифровой музей достижений образования РФ». Его признали лучшей образовательной организацией страны на основе многоцелевого комплексного анализа, сообщили в Министерстве образования Московской области.

Конкурс организовало управление целевых программ развития образования Межрегионального центра качества и инноваций.

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Сотрудники колледжа показали на выставочном стенде историю суза, информацию о руководителях в прошлые годы и сейчас, о выпускниках, педагогах и образовательной организации в целом.

«Это заслуженная победа каждого сотрудника колледжа. Ведь не зря девиз колледжа — „Вместе мы можем больше“. Желаем учебному заведению новых громких побед и талантливых студентов», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.

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