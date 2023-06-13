Подмосковье 13 июня 2023, 17:49 Колледж Ногинска вошел в топ-10 на всероссийском интеллектуальном турнире Ногинский колледж

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Ногинский колледж вошел в топ-10 всероссийского турнира «Лига Знаний: школы и колледжи». Состязание проводилось с 24 марта при поддержке Министерства просвещения РФ, сообщили в Министерстве образования Московской области.

Организаторами проекта выступили российское общество «Знание» и российское движение детей и молодежи «Движение Первых».

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«Интеллектуальный турнир состоит из серии индивидуальных и командных игр для школьников и студентов колледжей. Участникам задают вопросы на логику и эрудицию. В рамках индивидуального этапа отбираются по пять лучших учащихся в каждом учебном заведении, которые впоследствии принимают участие в командном испытании», — добавили в ведомстве.

В конкурсе поучаствовали более 400 тысяч учащихся по всей стране.

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