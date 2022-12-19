Подмосковье 19 декабря 2022, 14:10 Колледж в Домодедове подготовит кадры для малого и среднего бизнеса Подмосковья Unsplash

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Необходимые кадры для малого и среднего предпринимательства Подмосковья подготовят в домодедовском колледже «Московия». Уже 65 компаний региона подписали соглашение об участии в программе.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили о соглашении с Торгово-промышленной палатой округа Домодедово, по которому в городе будут готовить специализированные кадры. Этим займется профессиональный колледж «Московия». Здесь уже состоялись мастер-классы по таким направлениям, как «Поварское дело», «Хлебопечение» и «Кондитерское дело». Обучение по этим программам прошли 40 человек, девять из них сразу же трудоустроились. Сейчас еще 65 студентов обучаются на поваров, кондитеров и парикмахеров. Весной 2023 года у них начнется практика.

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Ранее Серпуховский колледж заключил соглашение о подготовке специалистов для производств, работающих в сфере импортозамещения. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что за четыре ближайших года в Подмосковье появится около 130 заводов по замещению импорта, поэтому работа по подготовке кадров стоит как никогда остро.

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