Подмосковье 13 июля 2023, 15:12 Колледж «Энергия» подготовит специалистов для предприятий в Балашихе

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Колледж «Энергия» подготовит специалистов для предприятий «Рубин» и «Криогенмаш» в Балашихе. Студентов обучат в рамках программы «Профессионалитет».

Студенты колледжа проходят преддипломную практику на таких предприятиях округа, как «Палитра», «КоттонКлаб», «Апиценна», «ЭфТиКосметикс» и других. Лучшие из них остаются работать там по специальности.

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«Для развития взаимодействия и решения кадрового дефицита в нашем городском округе существует практика круглых столов с работодателями и учебными заведениями», — рассказал глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, федеральная программа «Профессионалитет» позволяет создавать в региональных колледжах образовательно-производственные кластеры для подготовки высококлассных специалистов. В рамках этой работы уже заключили 99 соглашений с региональными колледжами.

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