Колледж Электростали впервые выпустил овощеводов закрытого грунта. Профессия востребована в теплицах

Электростальский аграрный колледж впервые выпустил 24 овощевода закрытого грунта. Это направление здесь новое. Его открыли, поскольку Подмосковье создает все больше современных тепличных комплексов, где нужны квалифицированные сотрудники.

Новый факультет появился четыре года назад. Он быстро набрал популярность. Выпускникам вручили дипломы в торжественной обстановке. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Сегодня этой профессии здесь обучается 125 студентов. Главное то, что студенты проходят практику, а летом и по окончании колледжа могут трудоустроиться на агропредприятиях Подмосковья Андрей Разин.

Сотрудники агрокомплекса «Иванисово» выразили руководству и педагогам колледжа благодарность за качественную подготовку специалистов. Они поздравили будущих овощеводов.

Мастер производственного обучения Татьяна Кривенко сказала, что многие выпускники уже смогли найти для себя работу рядом с домом.

Так, шесть человек трудятся в грибном комплексе «Богородские овощи», трое — в агрокомплексе «Иванисово». Семеро решили попробовать свои силы в получении высшего агрономического образования и будут поступать в университет.

Московская область третий год на 100% выполняет показатель по самообеспеченности овощами защищенного грунта.

И министр подчеркнул, что регион сможет занять второе место в России по объемам такого производства. А поспособствует этому запуск в 2020 году новых комплексов. Их общая площадь — около 40 гектаров.

В Серпухове, например, обустроили новый тепличный комплекс «Туровский». С июля планируют высаживать рассаду в главных теплицах, осенью — собрать уже первый урожай томатов. Здесь создадут 100 рабочих мест. А порядка 310 сотрудников примут в новом тепличном комплексе Луховиц.