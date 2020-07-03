Колледж Электростали впервые выпустил овощеводов закрытого грунта. Профессия востребована в теплицах
Новый факультет появился четыре года назад. Он быстро набрал популярность. Выпускникам вручили дипломы в торжественной обстановке. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Сегодня этой профессии здесь обучается 125 студентов. Главное то, что студенты проходят практику, а летом и по окончании колледжа могут трудоустроиться на агропредприятиях ПодмосковьяАндрей Разин.
Сотрудники агрокомплекса «Иванисово» выразили руководству и педагогам колледжа благодарность за качественную подготовку специалистов. Они поздравили будущих овощеводов.
Мастер производственного обучения Татьяна Кривенко сказала, что многие выпускники уже смогли найти для себя работу рядом с домом.
Так, шесть человек трудятся в грибном комплексе «Богородские овощи», трое — в агрокомплексе «Иванисово». Семеро решили попробовать свои силы в получении высшего агрономического образования и будут поступать в университет.
Московская область третий год на 100% выполняет показатель по самообеспеченности овощами защищенного грунта.
И министр подчеркнул, что регион сможет занять второе место в России по объемам такого производства. А поспособствует этому запуск в 2020 году новых комплексов. Их общая площадь — около 40 гектаров.
В Серпухове, например, обустроили новый тепличный комплекс «Туровский». С июля планируют высаживать рассаду в главных теплицах, осенью — собрать уже первый урожай томатов. Здесь создадут 100 рабочих мест. А порядка 310 сотрудников примут в новом тепличном комплексе Луховиц.