Подмосковье 03 апреля 2023, 14:54 Колледж для 675 обучающихся открыли после капитального ремонта в Сергиевом Посаде Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Колледж в Сергиевом Посаде открыли после капитального ремонта. Работы позволили увеличить число обучающихся с 600 до 675 человек. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, в колледже готовят специалистов следующих направлений: сварщик, дефектоскопист, оператор станков с программным управлением, а также введена новая специальность — «Технология машиностроения».

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«Нам важно, чтобы ребята обучались в современных условиях. И этот колледж позволяет организовать учебный процесс на высоком уровне», — подчеркнула Каклюгина.

Обучающимся теперь доступны семь современных мастерских. Кроме того, организовано взаимодействие с основным работодателем — Загорским трубным заводом, который инвестировал в развитие колледжа восемь миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сейчас в Московской области строят 37 школ.

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