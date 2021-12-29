Коллайдер NIСА начали собирать в Подмосковье

Первый сверхпроводящий магнит установлен в туннеле коллайдера ускорительного комплекса NICA, создающегося на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Это первый шаг по сборке всего коллайдера, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

В дальнейшем NICA подготовят к первому сеансу работы на выведенных пучках. Таким образом, в институте завершена работа по подготовке к запуску второго каскада ускорительного элемента.

В настоящее время в ОИЯИ функционирует настоящая фабрика по производству сверхпроводящих магнитов. Они предназначены не только для проекта NICA, но и для немецкого ускорительного комплекса FAIR. Также заказчиками института являются Китай и Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN).

По словам заместителя директора Лаборатории физики высоких энергий по научной работе Андрея Бутенко, с момента закладки первого камня в основание коллайдера до установки первого магнита прошло пять лет.

«В течение следующего года мы планируем собрать полное кольцо коллайдера из этих магнитов и к концу года начать криомагнитные испытания арок и основных частей кольца», — сказал он.

NICA является одним из шести проектов класса «мегасайенс» в России. Новый коллайдер, как надеются ученые, позволит понять, как образовались протоны и нейтроны в первые моменты после Большого взрыва.