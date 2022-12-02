Подмосковье 02 декабря 2022, 11:20 Кол-центр по вопросам материнства получил свыше 230 тысяч звонков с начала года в Подмосковье

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Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» получили более 230 тысяч звонков с начала года. Свыше 20 тысяч из них поступили из других регионов. В день каждый оператор обрабатывал до 300 обращений.

Зампред правительства Светлана Стригункова рассказала, что кол-центр работает с 2019 года. За это время он получил почти 665 тысяч звонков.

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«Кол-центр очень востребован среди будущих мам и женщин, только планирующих свою беременность. Операторы линии помогут подобрать роддом, записаться на прием к специалисту, ответят на вопросы о необходимых документах, а также о других возможностях наших медучреждений родовспоможения», — добавила она.

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Получить консультацию будущие мамы могут по номеру 8 (800) 550-30-03.

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