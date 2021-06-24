Колясочные вместо мусоропроводов начнут обустраивать в подъездах многоэтажек Подмосковья

Мособлдума на 151-м заседании приняла закон, который позволит демонтировать в многоквартирных домах мусоропроводы и обустраивать на их месте колясочные, а также проводить работы по замене входных групп с установкой IP-видеодомофонов.

Как рассказал первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Пятанов, с 1 июня на «Доброделе» было запущено голосование по обустройству колясочных зон вместо мусоропроводов. Отдать свой голос можно до 1 июля. На сегодня уже проголосовали 13,5 тысячи жителей, из них 70% — за.

В тех многоквартирных домах, где получено больше всего голосов за, проведут общее собрание собственников, на котором будет принято решение о демонтаже мусоропроводов.

«Отсутствие мусоропроводов позволит решить проблему с неприятными запахами, возможными заторами мусора, внезапными возгораниями из-за непотушенной сигареты. Обустроенные колясочные помещения помогут избавиться от лишней загроможденности в общих коридорах и освободить квадратные метры в прихожих квартир», — отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.

Кроме этого, в домах предусматривается замена входных дверей в подъезды на металлические с IP-видеодомофонами с возможностью интеграции их в систему «Безопасный регион».

Мероприятия будут финансироваться за счет средств Фонда капремонта региона.