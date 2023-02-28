Подмосковье 28 февраля 2023, 18:21 Количество жалоб жителей Подмосковья на снег и наледь снизилось на 12% за неделю

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Количество обращений жителей Подмосковья по теме «Снег и наледь» снизилось за неделю на 12%. Всего Главное управление содержание территорий в Московской области получило за семь дней 3141 жалобу.

ГУСТ мониторит обращения жителей Подмосковья с помощью портала «Добродел» и социальных сетей. Там жители оставляют все просьбы и пожелания по содержанию территорий в округах Подмосковья.

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«По сравнению с предыдущей неделей количество сообщений сократилось на 12%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 47%», — сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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Она также отметила, что количество обращений жителей снижается за счет методики работы на упреждение: инспекторы дают задачи коммунальным службам до того, как на проблемный участок укажут жители, а после следят за их исполнением и поддержанием чистоты городских округов.

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