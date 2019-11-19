Количество жалоб снизилось на 40%. Итоги работы Центра управления регионом подвели в Рошале
Затем претензия отправляется в профильное ведомство, которое и решает вопрос. Оперативность реагирования оценили жители. За октябрь количество жалоб снизилось на 40%, если сравнивать с предыдущим месяцем. До создания центра управления регионом обращения жителей обрабатывали профильные отделы администрации.
«Поступающая заявка распределяется в оперативном режиме на исполнителя по соответствующей тематике: ЖКХ, образование, здравоохранение. Исполнитель отрабатывает данную задачу — поступила жалоба на неисправный элемент на детской площадке, то есть информация передается в МБУ, МБУ отрабатывает это, делает фотофиксацию исправного элемента, мы подготавливаем ответ, ответ уходит жителю. Если по системе „Добродел“, то житель принимает работу, делает фиксацию — проблема решена», — рассказала руководитель МЦУР г. о. Рошаль Марина Чуева.
Центр управления регионом следит и за безопасностью. Сейчас в Рошале стоят 256 камер видеонаблюдения — город как на ладони. Камеры расположены на детских площадках, перекрестках, в подъездах. С их помощью специалисты центра контролируют своевременный вывоз мусора и соблюдения автобусами расписания и, конечно же, видеонаблюдение помогает раскрывать преступления.
Безопасность — важный вопрос для жителей. До конца года в Рошале еще 5 домов будут оборудованы камерами видеонаблюдения, а в 2020 еще 25 многоэтажек присоединятся к проекту «Безопасный город».