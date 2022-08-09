Количество жалоб по коммунальным вопросам снизилось в трети округов Подмосковья

За неделю Госжилинспекция региона решила более 4,6 тысячи проблем жителей, поступивших в Центр управления регионом. Всего за это время поступило 6,7 тысячи заявок. Об этом рассказала глава ведомства Ольга Федина.

В целом количество заявок в области снизилось на треть. Так, жители Лотошина оставляли на 71% обращений меньше, Бронниц — на 40%, Котельников — на 20%. При этом из Восхода, Молодежного и Черноголовки не поступило ни одной жалобы.

Самыми актуальными запросами жителей стали уборка подъездов — 704 заявки, ремонт лифтов — 498 и ремонт крылец домов — 324 просьбы.

Решению наиболее проблемных вопросов мы уделяем повышенное внимание. Сообщения жителей ежедневно детально анализируем совместно с представителями органов местного самоуправления и муниципальных ЦУРов Ольга Федина.

Направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно на сайте ЕДС МО. Заявки рассматриваются в течение суток.

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