16 июня 2023, 16:12
Количество жалоб по дворам в Подмосковье снизилось почти на 420 за неделю
За неделю количество обращений жителей Подмосковья по качеству содержания территорий снизилось почти на 420. По словам руководителя ГУСТ Светланы Аиповой, самыми распространенными нарушениями стали несвоевременный покос травы и опиловка сухих деревьев.
«Лучше всего с этой задачей справились Орехово-Зуевский — минус 33 сообщения, в Люберцах и Луховицах количество жалоб снизилось на 21 в каждом округе», — добавила Аипова.
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Некоторым округам поручили усилить работу по данному направлению. Так, например, в Истре, Серпухове и Электростали количество обращений за неделю выросло на десять и более.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.
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Благоустройство
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