Подмосковье 16 июня 2023, 16:12 Количество жалоб по дворам в Подмосковье снизилось почти на 420 за неделю ГУСТ МО

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За неделю количество обращений жителей Подмосковья по качеству содержания территорий снизилось почти на 420. По словам руководителя ГУСТ Светланы Аиповой, самыми распространенными нарушениями стали несвоевременный покос травы и опиловка сухих деревьев.

«Лучше всего с этой задачей справились Орехово-Зуевский — минус 33 сообщения, в Люберцах и Луховицах количество жалоб снизилось на 21 в каждом округе», — добавила Аипова.

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Некоторым округам поручили усилить работу по данному направлению. Так, например, в Истре, Серпухове и Электростали количество обращений за неделю выросло на десять и более.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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