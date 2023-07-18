18 июля 2023, 14:27
Количество жалоб пассажиров «Мострансавто» на качество перевозок снизилось на «Доброделе» на 12% за год
Пассажиры «Мострансавто» стали реже жаловаться на качество перевозок. Так, за год в категориях «Нарушение графика движения» и «Изменение класса и количества автобусов на маршруте» число обращений снизилось примерно на 20%, а на «Доброделе» — на 12%.
«Это хорошая динамика, но за такими цифрами стоит большая работа: обновление автобусов, комплектация водительского состава, своевременное техобслуживание автопарка, корректировка расписания и т. д.», — прокомментировали в «Мострансавто».
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Отмечается, что таким результатам поспособствовало взаимодействие перевозчика с администрациями городских округов. Жители Московской области обращаются в компанию по различным вопросам: оплата проезда, график движения транспорта и многое другое. Уточнить вопросы транспортной работы пассажиры могут по телефону: 8 (800) 700-31-13.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы пассажирского транспорта в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Автобусы
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