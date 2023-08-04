Подмосковье 04 августа 2023, 13:27 Количество жалоб от жителей на ЖКХ, медицину и дороги снизилось на 15% в Подмосковье Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Подмосковный Центр управления регионом отметил общее снижение жалоб от жителей с начала года. За семь месяцев поступило на 15% меньше обращений по вопросам ЖКХ, медицины, образования, дорог и благоустройства, чем за такой же период в 2022-м. Об этом рассказали в Мингосуправления Московской области.

«Центр управления регионом уже более 4,5 года собирает и анализирует обратную связь от жителей. Сообщения поступают из разных источников, в первую очередь это „Добродел“, а также горячая линия губернатора, соцсети, приемные ведомств. В 2023 году количество обращений от жителей снизилось на 15%», — отметила министр государственного управления, IT и связи Надежда Куртяник.

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С помощью ЦУР с начала года решили 149 тысяч вопросов, связанных с содержанием дворов. Жалобы касались мусора, сломанных элементов благоустройства, уличных фонарей и другого. Еще 81 тысячу дефектов ликвидировали на дорогах. Сообщений о нарушениях чистоты на общественных территориях обработано 47 тысяч.

Срок решения вопросов зависит от категории. Быстрее всего решаются проблемы вывоза мусора, уборки территорий, ремонта дорожных ям.

Подмосковный ЦУР является первым в России. В нем работают 122 сотрудника, которые представляют 30 ведомств. Еженедельно Центр управления регионом отрабатывает порядка 32 тысяч обращений жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил необходимость улучшить содержание парков.

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