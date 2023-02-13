Подмосковье 13 февраля 2023, 11:31 Количество жалоб на ЖКХ в Протвине снизилось втрое за неделю

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Жители Протвина оставили в три раза меньше жалоб на ЖКУ за неделю по сравнению с предыдущей семидневкой. Об этом сообщили в Госжилинспекции Подмосковья.

В единую диспетчерскую службу области поступило всего три обращения от жителей Протвина. Это жалоба на грызунов в доме № 20 по Лесному бульвару, а также замечание по плохой уборке подъезда и напоминание о необходимости восстановить герметичность систем водоотведения. Две из трех заявок уже решены управляющими компаниями.

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Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина напомнила, что направить обращение можно через портал ЕДС. Это оперативный способ решения практически любых жилищно-коммунальных проблем.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг ЖКХ. Речь шла об отоплении и электричестве.

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