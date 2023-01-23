Подмосковье 23 января 2023, 10:58 Количество жалоб на ЖКХ в Орехово-Зуеве снизилось на 39% за неделю

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За неделю Госжилинспекция Подмосковья приняла 181 заявку от жителей Орехово-Зуева. При этом 130 из них уже оперативно закрыли. По словам главы ведомства Ольги Фединой, количество обращений из округа уменьшилось за неделю на 39%.

Орехово-Зуево стал четвертым округом Подмосковья по темпам снижения числа жалоб. Заметнее всего число заявок снизилось в категориях устранения подтопления подвалов — на 86%, обеспечения работы отопления в доме — на 75% и устранение неисправности лифтов — на 41%.

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При этом больше всего заявок за неделю поступило с просьбой обеспечения работы системы отопления в квартирах, это 29 обращений.

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Оставить заявку жители Подмосковья могут на портале ЕДС.

«Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Качество проведенных работ должен согласовать заявитель», — подчеркнула Ольга Федина.

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