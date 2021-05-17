Количество жалоб на вывоз мусора в Подмосковье в мае резко сократилось

В апреле в Московской области в два раза выросло число жалоб на вывоз мусора. Чтобы решить эту проблему, регион принял ряд действенных мер. В результате в мае число жалоб минимизировалось. Об этом доложил министр ЖКХ Антон Велиховский во время совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«К сожалению, в апреле все мы видели достаточно негативную ситуацию, сложившуюся по вывозу отходов региональными операторами. Соответственно, было увеличение жалоб — более чем на 50%», — отметил он.

Велиховский уточнил, что во время анализа ситуации удалось выявить три основные причины случившегося. Это потребность в увеличении парка мусоровозов, потребность в дополнительных контейнерах, а также поздний выход мусоровозов на линии.

«Мы приняли незамедлительные меры, организовали ежедневный штаб — утром и вечером мы совместно с региональными операторами, администрациями округов и инспекторами разбирали все проблемные точки, принимали по ним решения», — добавил министр.

Кроме того, в регионе организовали онлайн-мониторинг через ЦУР, в рамках которого проверяли все красные зоны вместе с инспекторами. Также организовали закупку и поставку дополнительной техники — за апрель–май региональные операторы купили 64 мусоровоза: 50 новых машин получила «РТ-Инвест», остальные 14 — «МСК-НТ». Еще 37 единиц техники уже куплены, но еще не доставлены.

«Вторая вещь, которая у нас фонила, — это недостаток контейнеров. Коллеги активно включились в эту работу, и 3073 контейнера на сегодняшний день у нас дополнительно установлено», — уточнил Велиховский.

Он подчеркнул, что ведомство оказывало региональным операторам помощь, предоставив дополнительно еще тысячу контейнеров. При этом на жесткий контроль поставили графики вывоза отходов. Во время мониторинга выяснилось, что до 08:00 на линии выходят только 67% мусоровозов. Сейчас этот показатель увеличили до 84%.

«Кроме того, мы приняли решение разрешить региональным операторам вне регламента выводить технику раньше, начиная практически с 06:00», — пояснил он.

Принятые меры позволили существенно сократить количество жалоб — положительную динамику отметили уже на майских праздниках.

«Майские праздники мы прошли с существенным снижением количества жалоб. Практически 100-процентный вывоз. Единичные моменты мы разбирали отдельно», — заключил Велиховский.