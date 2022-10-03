Количество жалоб на содержание дворов снизилось в Подмосковье | 360°

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Количество жалоб на содержание дворов снизилось в Подмосковье

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Последняя неделя сентября показала снижение количества обращений по поводу содержания дворов в Подмосковье. По данным Главного управления содержания территорий Московской области, это случилось благодаря активной работе специалистов ведомства в соцсетях.

ГУСТ активно ведет разъяснительную работу в Сети, предоставляет ответы жителям на официальные письма, а также отвечает на портале «Добродел». В результате у жителей остается меньше поводов писать жалобы и дополнительно обращаться по поводу состояния дворовых территорий.

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«Социальные сети можно считать одним из основных показателей работы коммунальных предприятий Подмосковья. Претензий относительно содержания территорий стало значительно меньше: жалобы по дворовым территориям снизились на 122 пункта, а по общественным — на 325 пунктов. Однако это не означает, что можно расслабляться, мы продолжаем активную работу в этом направлении — впереди длительный зимний период, к нему нужно быть готовым на все 100%, — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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Три городских округа Московской области — Талдом, Электрогорск и Серебряные Пруды — имеют наименьшее количество жалоб в социальных сетях в сфере содержания дворовых и общественных территорий.

ЖКХ

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