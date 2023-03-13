Подмосковье 13 марта 2023, 10:20 Количество жалоб на работу лифтов и освещение подъездов сократилось в Подмосковье

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Госжилинспекция Подмосковья обработала 6,1 тысячи жалоб жителей на содержание многоквартирных домов, поступивших за неделю. Более 4,6 тысячи заявок удалось выполнить и перевести в категорию закрытых.

Самой популярной жилищно-коммунальной проблемой оказалась уборка подъездов. По этой категории было подано 630 заявок, что на 8% больше предыдущей недели.

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Жалоб на неисправные лифты стало меньше на 4% в Подмосковье. Сообщений о неработающем освещении подъездов также оказалось меньше на 10%.

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Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина напомнила, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Это наиболее оперативный способ решения жилищно-коммунальных проблем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что уборочная техника в Подмосковье работает плохо. По его словам, главы городских округов должны обратить на это особое внимание.

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