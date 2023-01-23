Подмосковье 23 января 2023, 10:29 Количество жалоб на отопление в Подмосковье сократилось на 35%

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На минувшей неделе жители Московской области стали реже жаловаться на проблемы с отоплением. Количество обращений снизилось на 35%.

Госжилинспекция Подмосковья обработала в ЦУР за неделю 11,9 тысячи заявок от жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу Московской области. Более девяти тысяч обращений уже выполнили. Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина сообщила, что, по сравнению с позапрошлой неделей, количество жалоб уменьшилось в 32 муниципалитетах.

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Так, в топ-5 округов Подмосковья с наибольшими темпами снижения попали Шаховская, Власиха, Егорьевск, Орехово-Зуево и Руза. Отмечается, что из Восхода и Молодежного не поступило ни одной заявки за неделю.

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Проблема уборки подъезда от мусора и грязи вернулась на первое место тематического топа. За указанный период жители области пожаловались на чистоту подъездов более 1,8 тысячи раз. Однако в пяти городских округах подобных проблем стало меньше, а в Краснознаменске, Серебряных Прудах и Шаховской вообще не сигнализировали о неубранных местах общественного пользования.

В категорию «Обеспечить функционирование системы отопления в квартире» поступило более 1,1 тысячи заявок. Наивысшие темпы снижения недовольства граждан продемонстрировали Домодедово, Егорьевск и Ленинский округ. На недостаток тепла в МКД не жаловались жители Бронниц, Власихи и Шаховской.

Из проблемного топа ушла категория «Обеспечить функционирование системы отопления в доме в соответствии с нормативными требованиями». Количество обращений снизилось по Подмосковью на 35%, до 615 заявок. Жители 35 муниципалитетов отправили меньше обращений, чем две недели назад.

На третьем месте осталась категория «Устранить неисправности лифтового оборудования». За неделю поступило 782 заявки.

Жителям Подмосковья напоминают, что сообщить о возникшей жилищно-коммунальной проблеме можно через портал ЕДС. Управляющие организации должны принять ее в течение 24 часов и выполнить в срок, установленный для каждого типа работ индивидуально.

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