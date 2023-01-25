25 января 2023, 10:32
Количество жалоб на отопление снизилось на 67% в Ленинском округе за неделю
Госжилинспекция обработала 612 обращений жителей Ленинского округа на минувшей неделе. Они касались содержания домов. В категорию закрытых перевели свыше 480 запросов, рассказала глава ведомства Ольга Федина.
За неделю жители округа стали жаловаться на отопление на 67% меньше. Это третий результат по всему Подмосковью. Также на 11% снизилось число заявок о неисправности лифтов.
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Большинство обращений на минувшей неделе касались уборки в подъездах. Это 105 заявок.
Глава ГЖИ напомнила, что оставить обращение по поводу проблем с ЖКХ жители могут через портал ЕДС.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности особого внимания к ветхим участкам теплосетей. Для этого в регионе изменят алгоритмы контроля и обнаружения сбоев.
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ЖКХ
Госжилинспекция Подмосковья
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