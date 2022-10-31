Количество жалоб на мусор во дворах снизилось в Подмосковье | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 17:20 Количество жалоб на мусор во дворах снизилось в Подмосковье

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Общее количество жалоб на уборку мусора во дворах снизилось в Подмосковье на 464 обращения. Однако тема остается по-прежнему актуальной. За неделю жители сделали 203 замечания по поводу содержания придомовых территорий.

Чаще всего жалобы связаны с некачественной уборкой мелкого мусора у дорог или со строительными отходами на газонах и тротуарах. Навалы отходов обнаружили в 45 точках Подмосковья.

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«Рост числа обращений наблюдается в городских округах Дзержинский и Щелково. Более внимательно к этой проблеме стали относится в городских округах Солнечногорск и Лобня», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова. Она отдельно отметила, что все замечания по поводу мусора коммунальщики должны отрабатывать быстро.

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«Необходимо наказание для тех, кто мусорит, а иначе мы никогда не победим», — отметил глава региона.