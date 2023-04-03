Подмосковье 03 апреля 2023, 10:04 Количество жалоб на лифты и освещение подъездов снизилось в Подмосковье Госжилинспекция Московской области

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Более пяти тысяч жалоб на ЖКХ отработали в Госжилинспекции Подмосковья за неделю. В ведомстве отметили, что жители региона стали меньше жаловаться на неисправные лифты и освещение в подъездах.

За неделю в Центр управления регионом поступило 8,1 тысячи обращений жителей, из них более 5,3 тысячи удалось быстро решить. По сравнению с позапрошлой неделей, количество жалоб сократилось. Меньше коммунальных проблем зафиксировали в Зарайске, Рузе, Лосино-Петровском и Бронницах.

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Первое место в топе обращений занимает уборка подъездов. А вот количество жалоб на неисправные лифты снизилось за неделю на 11%. На третьем месте в рейтинге проблем находится освещение подъездов, но и в этой категории число обращений снизилось по сравнению с предыдущей семидневкой.

Направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Это самый быстрый способ решения жилищно-коммунальных проблем.

Масштабный ремонт и замена коммунальных сетей в Московской области начнутся сразу после окончания отопительного сезона. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.