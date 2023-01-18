Подмосковье 18 января 2023, 11:01 Количество жалоб на кровли в Подмосковье снизилось вдвое с начала года

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С начала года Госжилинспекция Подмосковья обработала 1,1 тысячи заявок от жителей. В 2023 году количество жалоб на содержание кровель МКД снизилось на 49% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

ГЖИ Московской области обрабатывает обращения жителей в Центре управления регионом. Заявки приходят в единую диспетчерскую службу региона в шесть тематических разделов. Больше всего в январе жители Подмосковья просили устранить неисправность кровли. Кроме того, 352 заявки пришло на устранение протечки кровли, 271 — на устранение течи кровли, повлекшей залитие квартиры, и 126 — на устранение наледи и сосулек на кровле.

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Больше всего сигналов отработали управляющие компании в Балашихе. Меньше всего обращений от жителей поступило в Лотошине и Шаховской. В крупных городах реже других жаловались на состояние крыш в Мытищах.

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Жителям Подмосковья напоминают, что УК обязаны принять заявку в течение 24 часов, а затем устранить неполадки в регламентированные сроки. Очистка крыш от сосулек и снежных свесов должна проводиться максимально оперативно, в течение одного-трех дней, в зависимости от расположения дома. Локальные ремонты кровельного покрытия проводятся в течение суток. На устранение повреждений водостоков законодательство отводит пять дней.

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