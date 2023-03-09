Подмосковье 09 марта 2023, 10:12 Количество жалоб на фасады жилых домов сократилось на 23% в Наро-Фоминске

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Жители Наро-Фоминска направили в Госжилинспекцию Подмосковья на 23% меньше жалоб на состояние фасадов жилых домов в 2022 году. Этому способствовали капитальные ремонты, проведенные в городском округе.

Госжилинспекция Московской области обработала 392 обращения жителей Наро-Фоминского городского округа по вопросам состояния фасадов МКД за год. Это на 23% меньше по сравнению с 2021-м. Положительная тенденция во многом обусловлена тем, что в муниципалитете прошли капитальные ремонты 20 жилых домов.

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«Капитальный ремонт — это качественное улучшение бытовых условий собственников. Хотелось бы, чтобы к общему имуществу бережно относились как управляющие организации, так и сами жители», — отметила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

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Порядка 4,5 тысячи многоквартирных домов в Подмосковье ждет капитальный ремонт в течение двух лет, рассказал губернатор Андрей Воробьев.