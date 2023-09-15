Подмосковье 15 сентября 2023, 17:55 Количество жалоб на чистоту дворов снизилось в Подмосковье на 23% ГУСТ

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С 7 по 13 сентября жители Подмосковья оставили на 674 жалобы на чистоту дворов, и это меньше, чем с 31 августа по 5 сентября. Разница составила 23%.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, за первые две недели сентября жители оставили более 15 тысяч сообщений.

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«Основное снижение видно по тематике „Мусор“ — минус 330 сообщений, „Содержание элементов и объектов благоустройства“ — минус 213 обращений, „Ремонт внтуридворовых и внтуриквартальных проездов“ — минус 69 сообщений», — сказала она.

Аипова добавила, что количество сообщений заметнее всего снизилось в Химках, Королеве и Балашихе.

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