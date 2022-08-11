Количество жалоб на чистоту автобусов снизилось в Подмосковье

«Мострансавто» проверило качество уборки автобусов. Эксперты контролировали последовательность мойки транспорта на протяжение месяца, чтобы сделать поездки более комфортными для пассажиров. Это помогло снизить жалобы на грязный транспорт.

Компания приняла регламент правил и последовательности уборки автобусов. Руководители аппарата управления каждую неделю в течение месяца выезжали с проверками, чтобы отследить процесс мойки. Генеральный директор компании Сергей Смирнов сообщил, что это часть системной работы, которая улучшит сервис и сделает поездки более комфортными.

Нужно отметить, что результаты стали заметны уже через неделю: снизилось количество обращений на грязные автобусы от жителей Подмосковья Сергей Смирнов

Сотрудники компании убирают салоны: протирают поручни, моют полы, приводят в порядок сиденья и собирают мусор. В ведомстве отметили, что в среднем пассажиры оставляют в автобусах почти 50 тонн мусора в месяц.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о снижении жалоб на работу общественного транспорта в регионе.