Подмосковье 14 декабря 2022, 19:45 Количество занятых в секторе МСП в Подмосковье превысило 20 миллионов

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Селекторное совещание с регионами по мерам поддержки бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» провел первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Отмечается, что на текущий момент цель нацпроекта выполнена на 98%.

Во втором квартале 2022 года количество занятых в секторе выросло до 22 миллионов, что на полмиллиона больше, по сравнению с 2021 годом.

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«Изменение условий программы льготного кредитования 1764 позволило расширить охват получателей. В итоге число субъектов МСП, заключивших кредитные соглашения по этой программе в текущем году, увеличилось в 3 раза по сравнению с прошлым годом», — сообщила директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаянн.

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Также в ходе совещания был поднят вопрос расширения совмещения федеральных и региональных кредитных программ. Это позволит приоритетным отраслям субъектов получать кредиты на льготных условиях.

«В этом году началась стандартизация самых популярных региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса, для того, чтобы во всей стране был единый простой и понятный подход к получению государственной поддержки», — заявил глава корпорации МСП Александр Исаевич.

Он также отметил, что до конца 2023 года планируется стандартизировать 20 услуг.

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