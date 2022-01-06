Количество закупок у малого и среднего бизнеса увеличилось в Подмосковье в 2021-м

Число закупок у малого и среднего бизнеса увеличилось в Московской области по итогам 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

«По итогам 2021 года в Подмосковье обязательная доля закупок у СМСП составляет 86%. Такой показатель говорит о том, что в Московской области создана благоприятная среда для развития предпринимательской деятельности, а СМСП демонстрируют подъем и высокую экономическую активность», — сказал замдиректора «Регионального центра торгов» Артем Гулинский.

В Подмосковье поддержка закупочной деятельности осуществляется комитетом по конкурентной политике ГКУ «Региональный центр торгов». Группу заказчиков, которые в обязательном порядке должны осуществлять закупки у субъектов МСП, а также правила проведения торгов устанавливает закон № 223-ФЗ.

Как добавил Артем Гулинский, проекты планов закупок заказчиков до их утверждения, предусматривающие участие СМСП, подлежат оценке соответствия требованиям законодательства РФ.

Заказчики размещают свои планы закупок товаров и услуг в Единой информационной системе в сфере закупок с помощью регионального портала ЕАСУЗ. В 2021 году в перечень заказчиков, которые проводят закупки у малого и среднего бизнеса Подмосковья, входило 32 организации. С 2022 года их число выросло, достигнув 35.