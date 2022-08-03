Количество заказов по дачной и гаражной амнистиям выросло в Подмосковье

Московское областное БТИ подвело итоги месяца по количеству принятых заказов на регистрацию недвижимости по дачной и гаражной амнистиям. Жители Подмосковья стали чаще обращаться в бюро за этими услугами.

В июле было принято 826 заказов на регистрацию жилых и садовых домов в рамках дачной амнистии — это на 33 заказа больше, чем в июне. На регистрацию гаражей принято 214 заказов, что на 60 заказов больше, по сравнению с результатами предыдущего месяца. Статистика собрана по всем филиалам Московского областного БТИ: Одинцовскому, Западному, Южному, Орехово-Зуевскому, Люберецкому, Мытищинскому, Балашихинскому, Химкинскому и Красногорскому.

С 1 июля 2022 года вступил в силу закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Это упрощенный порядок оформления прав на недвижимое имущество, при котором необходимо предоставить всего три документа: декларацию об объекте недвижимости, технический план и правоустанавливающий документ на земельный участок.

Закон позволяет гражданам официально зарегистрировать не только садовые дома, бани, земельные участки, но и жилые дома.

Сначала заказчик самостоятельно оставляет заявку на официальном сайте или в офисах МОБТИ. Затем к нему выезжает кадастровый инженер для проведения обмеров и геодезической съемки. Подготавливаются технический план, декларация и правоустанавливающий документ на земельный участок. Подготовленные документы передаются заказчику в электронном виде. Собственник самостоятельно подает их в МФЦ. Специалисты перенаправляют документацию в Росреестр для постановки недвижимости на кадастровый учет и регистрации прав.

Если недвижимое имущество поставлено владельцем на кадастровый учет в 2022 году, то у него появляется возможность воспользоваться специальной программой страхования.